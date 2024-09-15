Железная дорога ушла под воду в Чехии, страна отрезана от Польши CTK: В Чехии наводнение нарушило железнодорожное сообщение с Польшей 15 сентября, 07:32 Наводнение в Чехии. Обложка © Х / dailyintake2023

В северо-восточной части Чехии продолжается наводнение из-за продолжительных ливней, что привело к нарушению железнодорожного сообщения с Польшей. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Сейчас поезда не могут проехать участок между Остравой и Оломоуцем, там часть путей просто ушла под воду. Задержаны отправления международных поездов и с польской стороны, о сроках возобновления сообщения пока неизвестно, при том что уровень воды в чешских водоёмах продолжает расти. Власти уже объявили эвакуацию 4 тысяч человек из близлежащих населённых пунктов: Ческе-Тешин, Опава и Крнов.

По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся в Чехии вплоть до 16 сентября. Частично затапливаются автодороги и в южных частях страны. А кроме того, начались перебои с подачей электричества. Сейчас света нет примерно в 200 тысячах домов, большая часть из них находится на северо-востоке государства.

Ранее сообщалось, что в конце июля в КНДР начались наводнения из-за проливных дождей. Река Амноккан вышла из берегов, затопив территории вокруг города Синыйджу и провинции Пхёнан-Пукто. Ущерб был нанесён более 4,1 тысячи домов и значительной части сельскохозяйственных угодий. Россия предлагала помощь КНДР.

Авторы Татьяна Миссуми