Путин протянул руку помощи Ким Чен Ыну после наводнений в КНДР
Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с наводнениями в КНДР
Президент России Владимир Путин поддержал КНДР в связи с наводнениями в северо-западных провинциях страны. Глава государства выразил соболезнования северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и всем, кто потерял родных в результате стихии.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в северо-западных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также отметил, что лидер КНДР всегда может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны России.
Напомним, Ким Чен Ын самостоятельно из резиновой лодки провёл спасательную операцию в зоне наводнения. Он объехал затопленные районы Северной Кореи, которые пострадали после сильного наводнения. А до этого Ким Чен Ын посетил тонущий район КНДР, где устроил взбучку местным властям, которые оказались не готовы к ЧС, а также на личном примере показал, как нужно руководить операцией по спасению людей.
Life.ru / Павел Баранов