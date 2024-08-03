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Регион
3 августа, 12:43

Путин протянул руку помощи Ким Чен Ыну после наводнений в КНДР

Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с наводнениями в КНДР

Президент России Владимир Путин поддержал КНДР в связи с наводнениями в северо-западных провинциях страны. Глава государства выразил соболезнования северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и всем, кто потерял родных в результате стихии.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в северо-западных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии", говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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Путин также отметил, что лидер КНДР всегда может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны России.

Напомним, Ким Чен Ын самостоятельно из резиновой лодки провёл спасательную операцию в зоне наводнения. Он объехал затопленные районы Северной Кореи, которые пострадали после сильного наводнения. А до этого Ким Чен Ын посетил тонущий район КНДР, где устроил взбучку местным властям, которые оказались не готовы к ЧС, а также на личном примере показал, как нужно руководить операцией по спасению людей.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Наталья Афонина
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