Путин протянул руку помощи Ким Чен Ыну после наводнений в КНДР

Президент России Владимир Путин поддержал КНДР в связи с наводнениями в северо-западных провинциях страны. Глава государства выразил соболезнования северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и всем, кто потерял родных в результате стихии.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в северо-западных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.