Ким Чен Ын передал боевой привет и слова поддержки Российской армии
Ким Чен Ын: Армии РФ и КНДР должны сыграть важную роль в защите глобального мира
Ким Чен Ын встретился с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. Обложка © ЦТАК
В минувший четверг, 18 июля, в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем главы Минобороны РФ Алексеем Криворучко. Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовавшее фотографию с этой встречи, политический деятель выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой специальной военной операцией.
Агентство сообщает, что во время мероприятия стороны обменялись пониманием важности и необходимости взаимодействия между двумя государствами в военной сфере. Северокорейские журналисты подчеркнули, что это делается для защиты взаимных интересов безопасности.
"Товарищ Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, которые ведут справедливую священную войну для защиты суверенных прав и безопасности государства, выразив неизменную сильную поддержку и твёрдую солидарность правительства и народа КНДР с ними в специальной военной операции на Украине", — говорится в статье, посвящённой приёму российской делегации.
Помимо того, глава Северной Кореи напомнил о важности прошедшего в июне корейско-российского саммита в Пхеньяне, когда туда приезжал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что вооружённые силы двух государств должны крепче сплотиться. Также, по словам Ким Чен Ына, они должны сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира.
Ранее Life.ru писал, что 18 июня президент РФ Владимир Путин посетил с официальным визитом эту страну. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Глава государства удивил своего российского коллегу радушным приёмом. В итоге они подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.