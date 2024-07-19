Ким Чен Ын передал боевой привет и слова поддержки Российской армии

В минувший четверг, 18 июля, в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем главы Минобороны РФ Алексеем Криворучко. Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовавшее фотографию с этой встречи, политический деятель выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой специальной военной операцией.

Агентство сообщает, что во время мероприятия стороны обменялись пониманием важности и необходимости взаимодействия между двумя государствами в военной сфере. Северокорейские журналисты подчеркнули, что это делается для защиты взаимных интересов безопасности.

"Товарищ Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, которые ведут справедливую священную войну для защиты суверенных прав и безопасности государства, выразив неизменную сильную поддержку и твёрдую солидарность правительства и народа КНДР с ними в специальной военной операции на Украине", — говорится в статье, посвящённой приёму российской делегации.