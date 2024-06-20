Путин рассказал, чем его удивил радушный приём в КНДР
Путин заявил, что не ожидал такого тёплого приёма в Пхеньяне
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что был удивлён столь тёплому приёму в рамках визита в Северную Корею. В этом президент РФ признался журналистам, завершая рабочую поездку во Вьетнам и КНДР.
"Я представлял себе, как это будет: есть стандарты протокольные в КНДР, я их знаю. Но что это примет такой масштаб, я, конечно же, не знал. Отдельные вещи были совсем неожиданными — это касается частной программы", — отметил глава государства.
По словам президента РФ, Москву и Пхеньян объединяют вопросы, которые касаются межгосударственного сотрудничества и развития.
Напомним, накануне Путин находился с официальным визитом в Пхеньяне. В аэропорту его лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Они несколько часов общались с глазу на глаз, а затем подписали Договор о всеобъемлющем партнёрстве. По завершении визита российского лидера Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолёта. При этом Путин получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы — пхунсан. В Кремле отметили, что жить новые питомцы будут в Москве.
Life.ru / Андрей Тишин