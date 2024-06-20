Путин рассказал, чем его удивил радушный приём в КНДР

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что был удивлён столь тёплому приёму в рамках визита в Северную Корею. В этом президент РФ признался журналистам, завершая рабочую поездку во Вьетнам и КНДР.

"Я представлял себе, как это будет: есть стандарты протокольные в КНДР, я их знаю. Но что это примет такой масштаб, я, конечно же, не знал. Отдельные вещи были совсем неожиданными — это касается частной программы", — отметил глава государства.