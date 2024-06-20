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20 июня, 14:59
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В КНДР показали фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus и во время прогулки в саду с собаками

ЦТАК опубликовало фото с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus

Ким Чен Ын и Владимир Путин в салоне Aurus. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын и Владимир Путин в салоне Aurus. Обложка © ЦТАК

Центральное телеграфное агентство Кореи в четверг, 20 июня, опубликовало кадры личной встречи российского лидера Владимира Путина с его коллегой из КНДР Ким Чен Ыном. Так, ЦТАК распространило фото, где главы государств вместе едут на лимузине Aurus, который президент РФ подарил председателю государственных дел Северной Кореи.

  • Ким Чен Ын и Владимир Путин гуляют по резиденции "Кымсусан". Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын и Владимир Путин гуляют по резиденции "Кымсусан". Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын и Владимир Путин гуляют по резиденции "Кымсусан". Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын и Владимир Путин гуляют по резиденции "Кымсусан". Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын и Владимир Путин в салоне Aurus. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын и Владимир Путин в салоне Aurus. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын и Владимир Путин гуляют по резиденции "Кымсусан". Фото © ЦТАК

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Путин прокатил Ким Чен Ына по Пхеньяну на подаренном Aurus
Путин прокатил Ким Чен Ына по Пхеньяну на подаренном Aurus

На снимках лидеры стран изображены садящимися в салон автомобиля и затем едущими по резиденции "Кымсусан", где останавливался российский президент, там же состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына. Судя по фото, за рулём Aurus сначала сидел лидер КНДР, потом авто опробовал глава российского государства. Помимо того, ЦТАК показал снимки с прогулки политиков в саду со скакунами и собаками Ким Чен Ына.

  • Ким Чен Ын и Владимир Путин гуляют по резиденции "Кымсусан". Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын и Владимир Путин гуляют по резиденции "Кымсусан". Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын и Владимир Путин обмениваются подарками. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын и Владимир Путин обмениваются подарками. Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын и Владимир Путин обмениваются подарками. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын и Владимир Путин обмениваются подарками. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын и Владимир Путин гуляют по резиденции "Кымсусан". Фото © ЦТАК

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Также появились кадры, на которых политики обмениваются подарками. В частности, Ким Чен Ын приподнёс главе российского государства его бюст и показал картину с изображением Путина на фоне зданий Кремля.

Как сообщал Life.ru, ранее Путин находился с официальным визитом в Пхеньяне. В аэропорту его лично встретил Ким Чен Ын. Они несколько часов общались с глазу на глаз, а потом подписали по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Также сообщалось, что северокорейский лидер назвал Россию соратником КНДР, а Путина — дорогим другом. По завершении визита российского лидера Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолёта. При этом Путин получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы — пхунсан. В Кремле отметили, что жить новые питомцы будут в Москве. Пока лидер РФ клички собакам не дал.

Первые в России: Кинолог назвал уникальными собак, которых Путину подарили в КНДР
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Никита Осипов
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