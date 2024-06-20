В КНДР показали фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus и во время прогулки в саду с собаками
ЦТАК опубликовало фото с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus
Ким Чен Ын и Владимир Путин в салоне Aurus. Обложка © ЦТАК
Центральное телеграфное агентство Кореи в четверг, 20 июня, опубликовало кадры личной встречи российского лидера Владимира Путина с его коллегой из КНДР Ким Чен Ыном. Так, ЦТАК распространило фото, где главы государств вместе едут на лимузине Aurus, который президент РФ подарил председателю государственных дел Северной Кореи.
На снимках лидеры стран изображены садящимися в салон автомобиля и затем едущими по резиденции "Кымсусан", где останавливался российский президент, там же состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына. Судя по фото, за рулём Aurus сначала сидел лидер КНДР, потом авто опробовал глава российского государства. Помимо того, ЦТАК показал снимки с прогулки политиков в саду со скакунами и собаками Ким Чен Ына.
Также появились кадры, на которых политики обмениваются подарками. В частности, Ким Чен Ын приподнёс главе российского государства его бюст и показал картину с изображением Путина на фоне зданий Кремля.
Как сообщал Life.ru, ранее Путин находился с официальным визитом в Пхеньяне. В аэропорту его лично встретил Ким Чен Ын. Они несколько часов общались с глазу на глаз, а потом подписали по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Также сообщалось, что северокорейский лидер назвал Россию соратником КНДР, а Путина — дорогим другом. По завершении визита российского лидера Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолёта. При этом Путин получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы — пхунсан. В Кремле отметили, что жить новые питомцы будут в Москве. Пока лидер РФ клички собакам не дал.