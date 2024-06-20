В КНДР показали фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus и во время прогулки в саду с собаками

Центральное телеграфное агентство Кореи в четверг, 20 июня, опубликовало кадры личной встречи российского лидера Владимира Путина с его коллегой из КНДР Ким Чен Ыном. Так, ЦТАК распространило фото, где главы государств вместе едут на лимузине Aurus, который президент РФ подарил председателю государственных дел Северной Кореи.

На снимках лидеры стран изображены садящимися в салон автомобиля и затем едущими по резиденции "Кымсусан", где останавливался российский президент, там же состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына. Судя по фото, за рулём Aurus сначала сидел лидер КНДР, потом авто опробовал глава российского государства. Помимо того, ЦТАК показал снимки с прогулки политиков в саду со скакунами и собаками Ким Чен Ына.