Первые в России: Кинолог назвал уникальными собак, которых Путину подарили в КНДР
Эксперт Цигельницкий: Собаки пхунсаны являются национальным достоянием КНДР
Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News
Собаки породы пхунсан являются национальным достоянием Корейской Демократической Народной Республики (КНДР). Об этом рассказал кинолог Евгений Цигельницкий. По его словам, российские специалисты по дрессировке собак не имеют практического опыта содержания и разведения этой породы.
"У Владимира Владимировича будет первая пара таких собак в Российской Федерации, до этого с пхунсанами никто из отечественных кинологов дела не имел", — подчеркнул специалист в эфире радио Sputnik.
Цигельницкий отметил, что пхунсанов практически нет в других странах, таких собак можно пересчитать по пальцам. Щенков этой породы не разрешают вывозить из Северной Кореи, так как они — настоящее национальное достояние государства, пояснил кинолог.
Специалист дополнил, что по происхождению пхунсаны могут быть близки к сибирским лайкам. По его словам, похожие породы можно найти в Японии. Вместе с тем пхунсаны — это охотничья порода.
"С ними охотятся на крупного зверя. Когда там тигры водились, даже на тигров охотились. Как наши сибирские лайки, это жёсткие к зверю собаки. К людям, как правило, они доброжелательны", — пояснил Цигельницкий.
Напомним, ранее Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы пхунсан. В Кремле отметили, что жить новые питомцы будут в Москве. Пока лидер РФ клички собакам не дал.