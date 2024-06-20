Первые в России: Кинолог назвал уникальными собак, которых Путину подарили в КНДР

Собаки породы пхунсан являются национальным достоянием Корейской Демократической Народной Республики (КНДР). Об этом рассказал кинолог Евгений Цигельницкий. По его словам, российские специалисты по дрессировке собак не имеют практического опыта содержания и разведения этой породы.

"У Владимира Владимировича будет первая пара таких собак в Российской Федерации, до этого с пхунсанами никто из отечественных кинологов дела не имел", — подчеркнул специалист в эфире радио Sputnik.

Цигельницкий отметил, что пхунсанов практически нет в других странах, таких собак можно пересчитать по пальцам. Щенков этой породы не разрешают вывозить из Северной Кореи, так как они — настоящее национальное достояние государства, пояснил кинолог.

Специалист дополнил, что по происхождению пхунсаны могут быть близки к сибирским лайкам. По его словам, похожие породы можно найти в Японии. Вместе с тем пхунсаны — это охотничья порода.