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18 июля, 23:02

Ким Чен Ын принял в Северной Корее российскую военную делегацию

"Голос Кореи": Глава КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию из России

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию из России. Как передаёт государственная радиостанция "Голос Кореи", представители российского военного ведомства прибыли туда во главе с заместителем главы Минобороны РФ Алексеем Криворучко.

Также там сообщается, что это произошло 18 июля. О деталях встречи в настоящее время никаких сведений нет.

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Напомним, 18 июня президент РФ Владимир Путин приехал в КНДР с официальным визитом. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Северокорейский лидер удивил своего российского коллегу радушным приёмом. В итоге главы двух государств подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.

Алексей Соловьёв
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