Ким Чен Ын принял в Северной Корее российскую военную делегацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию из России. Как передаёт государственная радиостанция "Голос Кореи", представители российского военного ведомства прибыли туда во главе с заместителем главы Минобороны РФ Алексеем Криворучко.

Также там сообщается, что это произошло 18 июля. О деталях встречи в настоящее время никаких сведений нет.