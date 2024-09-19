Вышедший из берегов Дунай начал затапливать центральные набережные Будапешта

Набережные в Будапеште постепенно тонут в результате разлива Дуная. Прогнозируется, что берега уйдут под воду почти на три метра. Об этом сообщает РИА «Новости».

С начала недели нижние набережные Пешта закрыты для проезда: уровень воды на них поднялся примерно на метр. Перед зданием парламента страны вода затопила скамейки, фонарные столбы и светофоры видны лишь наполовину. Доступ к пристани для прогулочных катеров заблокирован. Знаменитый мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная» также ушёл на глубину.

Высота нижних набережных Будапешта достигает примерно шести метров. Максимальный уровень воды в Дунае прогнозируется на субботу, он составит около 8,5 метра, что на полметра ниже, чем во время разлива в 2013 году. В нормальных условиях уровень Дуная в центре города составляет 3,5 метра.