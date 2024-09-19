Режим ЧС вводится в Красноярском крае с 20 сентября

На территории Красноярского края вводится режим чрезвычайной ситуации с 20 сентября. Это решение принял губернатор региона Михаил Котюков из-за обильных осадков и переувлажнения почвы.

«Приняли решение с 20 сентября ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Красноярского края. Это позволит поддержать экономику предприятий — получить страховые выплаты и избежать санкций за недостижение показателей при получении мер господдержки», — объяснил губернатор.

Он также рассказал, что уборочная продолжается, несмотря на дожди. На сегодняшний день в регионе смогли намолотить свыше 1,2 миллиона тонн зерна с более чем половины площадей от плана. Но из-за ливней ситуация продолжает усложняться.

«Всем, кто сегодня в полях — терпения и сил», — поддержал работников Михаил Котюков.