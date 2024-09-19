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Регион
19 сентября, 06:36

Режим ЧС вводится в Красноярском крае с 20 сентября

На территории Красноярского края вводится режим чрезвычайной ситуации с 20 сентября. Это решение принял губернатор региона Михаил Котюков из-за обильных осадков и переувлажнения почвы.

«Приняли решение с 20 сентября ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Красноярского края. Это позволит поддержать экономику предприятий — получить страховые выплаты и избежать санкций за недостижение показателей при получении мер господдержки», — объяснил губернатор.

Он также рассказал, что уборочная продолжается, несмотря на дожди. На сегодняшний день в регионе смогли намолотить свыше 1,2 миллиона тонн зерна с более чем половины площадей от плана. Но из-за ливней ситуация продолжает усложняться.

«Всем, кто сегодня в полях терпения и сил», — поддержал работников Михаил Котюков.

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Ранее оценку урожаю зерновых в стране дал президент России Владимир Путин. Глава государства похвалил высокие показатели и назвал хорошим экспортный потенциал в 60 миллионов тонн. По прогнозам, Россия сможет сделать в этот раз 132 миллиона тонн. Внутреннее же потребление зерна составит не более 90 миллионов тонн.

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Telegram / Михаил Котюков

Наталья Афонина
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