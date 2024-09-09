Дачникам назвали три способа избавиться от излишков урожая и подзаработать

Дачники нередко сталкиваются с проблемой — когда овощей, ягод и фруктов в избытке, и не знаешь куда их деть. Лучшим способом будет отдать лишний урожай друзьям и соседям. Например, так делают около 30% опрошенных москвичей, пишет «Вечерняя Москва».

Однако бывают случаи, когда угощать уже некого. Не спешите выбрасывать урожай, его можно выгодно продать. Однако перед этим надо собрать документы. Понадобиться справка от вашего СНТ, что именно вы вырастили эти овощи, ягоды и фрукты. Размер участка должен быть не больше 50 соток — иначе придётся регистрировать свою деятельность. Также надо получить заключение ветеринарной службы о соответствии продукции всем необходимым требованиям и оформить медицинскую книжку.

«Продавать продукты с дачи можно на сезонных ярмарках, а также на сельскохозяйственных рынках. Кстати, многим пенсионерам предоставляют там бесплатные места. Но в большинстве случаев за место на рынке придется заплатить от 20 до 55 тысяч рублей», — рассказал юрист Гаяз Хасанов.

Кроме того, избыток продуктов можно отдать в благотворительные организации. Сейчас они занимаются сбором еды для отправки на фронт или в приюты. Оптимальным решением будет передать 3-4 килограмма плодоовощной продукции.