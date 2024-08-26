Россиянам подсказали, как обезопасить дачу от воров и крыс в зимний период

Совсем скоро в России наступят холода, а вместе с ними подойдёт к концу и дачный сезон. Многие покинут свои участки до весны следующего года. Чтобы за этот длительный срок ничего не случилось с домиками, необходимо их защитить от вредителей и воров. Как правильно законсервировать загородное жильё, рассказала интернет-изданию Regions.ru главный садовод РФ Октябрина Ганичкина.

Эксперт отметила, что главную опасность для дачных участков представляют любители быстрой наживы и грызуны. Чтобы избежать нежелательных гостей, необходимо как следует укрепить окна, двери и ворота.

«Убедитесь, что входные двери прочно закрываются, при возможности можно их снабдить сигнализацией», — заявила Ганичкина.

В домике нельзя оставлять продукты питания, технику и ценные предметы. Их лучше всего забрать с собой в город. Кроме того, надо проверить каждую комнату на наличие нор и дыр в полу и стенах. Через эти отверстия в жилище могут пробраться насекомые и грызуны. Все ходы надо заделать при помощи строительной пены и битого стекла.

Одежда, которая остаётся зимовать в дачном домике, должна быть высушена и сложена в пакеты. Избежать затхлого запаха помогут специальные ароматизаторы для шкафов. Посуду надо положить в коробки и на кухонные полки. Мебель следует накрыть плёнкой или старой простынёй.

Кроме того, нельзя забывать про сантехнику. Надо перекрыть все вентили, воду из бачка унитаза и водонагревательного бака стоит слить. Само жилище можно снабдить GSM-сигнализацией, которая сработает в случае проникновения воров, заключила эксперт.