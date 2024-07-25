Ромашка, одуванчик, гавайская роза: Россиянам перечислили растения, за выращивание которых грозит наказание

Российских дачников предупредили о запрете выращивания мяты и шалфея. Юрист Дмитрий Пилюк рассказал садоводам, какие ещё растения находятся в "чёрном списке".

По словам эксперта, на дачном участке нельзя также сажать ромашку, одуванчик лекарственный и различные варианты амброзии, которой есть не менее 50 разновидностей.

"Россиянам, не убирающим со своего участка растения из этого перечня, может грозить штраф от 300 до 500 рублей", — предупредил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, административное наказание грозит за чертополох, борщевик Сосновского и осот полевой. А вот за растения, содержащие психотропные вещества, можно получить и вполне реальный срок, отмечает Пилюк. Полный перечень таких культур доступен в постановлении правительства № 934 от 27.11.2010 года. Из ярких представителей списка:

любые грибы, в которых имеется псилоцин;

мак восточный;

роза гавайская и др.

"За распространение такого вида культур на своём участке штрафы могут достигать до 300 тысяч рублей, также предусмотрены исправительные работы или лишение свободы на срок до 480 часов", — предупредил эксперт.

Помимо того, нельзя выращивать американский сорт винограда "изабелла", так как он довольно токсичен из-за содержания метилового спирта. Приготовленное из него вино смертельно опасно, заключил юрист.

В свою очередь старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова добавила, что в списке запрещённых растений находятся также мак-самосейка и снотворный, психотрия зелёная, овёс пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный.