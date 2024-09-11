Путин назвал хорошим прогноз урожая зерновых в России и экспортный потенциал в 60 млн тонн

Президент России Владимир Путин похвалил высокие показатели урожая зерновых в стране и назвал хорошим экспортный потенциал в 60 миллионов тонн. Об этом глава государства поговорил с главой Минсельхоза Оксаной Лут на совещании с членами кабмина.

«У нас экспортный потенциал сохраняется свыше 40 миллионов тонн плюс переходящие остатки?» — поинтересовался Путин у Лут.

Министр подтвердила, что наша страна может себе позволить экспортировать 60 миллионов тонн. Такой результат глава государства назвал хорошим. Он также уточнил, что прогнозный сбор урожая ожидается на уровне 132 миллионов тонн против 148 миллионов годом ранее. Внутреннее же потребление зерна, как ожидается, составит не более 90 миллионов тонн.