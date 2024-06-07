Глава Минсельхоза Лут: Россия продаст Египту зерно, которое не купила Турция

После того как Турция на несколько месяцев отказалась от импорта пшеницы, о готовности покупать ещё больше российского зерна заявил Египет. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Она напомнила, что в период с июня по сентябрь прошлого года Москва экспортировала три миллиона тонн пшеницы в Анкару, которая заняла второе место среди приобретателей российского зерна. Однако недавно стало известно, что турки на время прекратят импорт пшеницы ради поддержки местных производителей. Таким образом, по словам Лут, у РФ образовались лишние три миллиона тонн.

"Вот сегодня была встреча с Египтом, Египет готов покупать больше пшеницы, потому что для него это ключевой продукт <...> Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией, которая в любом случае остаётся нашим стратегическим партнёром", — сказала министр в разговоре с журналистами.