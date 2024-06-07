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7 июня, 13:50

Глава Минсельхоза Лут: Россия продаст Египту зерно, которое не купила Турция

После того как Турция на несколько месяцев отказалась от импорта пшеницы, о готовности покупать ещё больше российского зерна заявил Египет. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Она напомнила, что в период с июня по сентябрь прошлого года Москва экспортировала три миллиона тонн пшеницы в Анкару, которая заняла второе место среди приобретателей российского зерна. Однако недавно стало известно, что турки на время прекратят импорт пшеницы ради поддержки местных производителей. Таким образом, по словам Лут, у РФ образовались лишние три миллиона тонн.

"Вот сегодня была встреча с Египтом, Египет готов покупать больше пшеницы, потому что для него это ключевой продукт <...> Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией, которая в любом случае остаётся нашим стратегическим партнёром", — сказала министр в разговоре с журналистами.

Ранее стало известно о планах России увеличить квоты на экспорт сахара в Казахстан на 100 тысяч тонн. Автором инициативы выступила Астана, которая также попросила Москву нарастить число пунктов пропуска для провоза пиломатериалов в республику.

"Исторический рекорд": Россия впервые займёт четверть мирового рынка зерна
"Исторический рекорд": Россия впервые займёт четверть мирового рынка зерна
Обложка ©

Unsplash / Andrii Shynkar

Наталья Исакова
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