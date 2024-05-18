Россия и Казахстан пришли к важным договорённостям на переговорах с участием вице-премьеров
Россия планирует увеличить квоты на экспорт сахара в Казахстан на 100 тысяч тонн
Россия планирует увеличение квоты на экспорт сахара в Казахстан на 100 тысяч тонн. Соответствующее соглашение было достигнуто во время встречи вице-премьера республики Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука 17 мая в Казани, сообщает пресс-служба казахстанского кабмина.
"Несмотря на достаточный объём запасов на складах в РК, в преддверии лета — пикового сезона потребления сахара — казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара ещё на 100 тысяч тонн. Предварительное согласие получено", — говорится в публикации Правительства Казахстана.
Теперь данный вопрос будет рассмотрен на заседании совета Евразийской экономической комиссии, назначенном на 29 мая. На встрече были подняты и другие важные вопросы. Астана попросила увеличить число пунктов пропуска для провоза пиломатериалов из России в Казахстан. Сейчас эти грузы пропускают только через шесть автомобильных пунктов пропуска на границе. По итогам встречи в Казани Россия согласилась открыть ещё четыре АПП в ближайшее время.
Стороны также договорились наладить совместную работу по оформлению электронных паспортов на транспортные средства и технику, перемещаемые в рамках взаимной торговли. Помимо того, делегации двух стран затронули вопросы строительства второй очереди Шульбинской ГЭС, создания мастер-плана по использованию вод Иртыша и другие темы.
Ранее Life.ru сообщал о том, что Казахстан сохранил своё лидерство в импорте водки российского производства. Республика выкупила почти половину от всего объёма этого вида спиртного, который Российская Федерация отправила на продажу за границу. Сумма закупок составила 27,9 миллиона долларов.
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