Названа пятёрка стран – лидеров по импорту российской водки Казахстан оказался лидером по импорту российской водки по итогам 2023 года 11 мая, 09:17 Стали известны страны, которые закупают российскую водку. Обложка © Freepik

Казахстан остаётся в лидерах как крупнейший импортёр водки, произведённой в России. Почти половина этого вида алкоголя, поставляемого за рубеж нашей страной, была куплена в прошлом году именно казахскими партнёрами. В стоимостном выражении показатель составил 27,9 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статистические данные.

Всего за 2023 год Россия продала за границу водку на 59,7 миллиона долларов. Казахстан и два года назад тоже занимал первую строчку в числе импортёров, однако сумма закупок всё же уменьшилась на 26%. А вот Израиль стал выпивать больше. Теперь страна занимает вторую строчку в рейтинге покупателей горячительного напитка из России. За прошлый год Израиль увеличил объёмы закупок на 42% — до 12 миллионов долларов.

Замыкает тройку Армения с покупкой алкоголя на 4,5 миллиона долларов. На четвёртом месте Грузия (3,9 миллиона долларов), на пятом — Азербайджан (3,5 миллиона долларов). При этом экспорт отечественной водки был гораздо выше в 2022 году и доходил до оборота в 141,7 миллиона долларов. Такие показатели достигались за счёт поставок напитка в европейские страны, в частности в Латвию, Германию, Британию. Но сейчас водка из России подпала под западные санкции и не отправляется в ЕС.

Ранее сообщалось, что абсолютно любой вид алкоголя, тем более в больших количествах и на постоянной основе, вредит печени и другим органам. Однако ром можно назвать самым безопасным крепким алкогольным напитком.

Авторы Татьяна Миссуми