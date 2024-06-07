Турция временно приостановит импорт пшеницы

Турция на несколько месяцев перестанет импортировать пшеницу с целью поддержать местных производителей. Об этом сказано на сайте Министерства сельского и лесного хозяйства государства.

"Импорт пшеницы будет прекращён с 21 июня 2024 года по 15 октября 2024 года", — уточнили в ведомстве, допустив смещение даты окончания запрета на более поздний срок.

В министерстве пояснили, что летом, в период сбора урожая, плотность поставок возрастает, что ведёт к снижению стоимости зерна. Именно поэтому для обеспечения стабильности рынка в пользу турецких производителей и применена соответствующая мера.