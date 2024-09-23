Сильные дожди на юге Польши привели к катастрофическому наводнению, затопившему город Глогов. Спасатели усердно откачивают воду с улиц, пока население эвакуируется в безопасные места. Вместо помощи собственному населению Варшава продолжает нападки на Россию даже в такой критической ситуации. Так, польские военные обвинили Россию в проведении «информационно-психологической операции», хотя конкретные доказательства этой активности не были представлены.

«В связи с наводнением, происходящим на юго-западе Польши, мы имеем дело с информационно-психологической операцией Российской Федерации», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте Войск защиты кибернетического пространства на платформе X.

Военные утверждают, что Москва якобы использует методы, направленные на сеяние страха и беспомощности среди населения. Несмотря на серьёзность ситуации, конкретных фактов, подтверждающих действия России в киберпространстве, не было предоставлено. Польские военные также выдвинули предположение, что эта «операция» направлена на подрыв доверия к государственным органам безопасности страны, создавая дополнительное напряжение на фоне уже существующих проблем.

На данный момент власти Польши ввели режим стихийного бедствия на затопленных территориях, где, по сообщениям, уже зафиксированы человеческие жертвы.