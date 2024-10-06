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6 октября, 02:09

Число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке США возросло до 227 человек

CNN: Ураган «Хелен» унес жизни 227 человек в шести американских штатах

Число жертв урагана «Хелен», который обрушился на юго-восточную часть США, возросло как минимум до 227 человек, передает телеканал CNN.

«Число погибших от «Хелен» возросло по меньшей мере до 227 человек в шести штатах», — говорится в публикации на сайте CNN.

Ранее, в пятницу, агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщало о 215 погибших.

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Напомним, ураган «Хелен» обрушился на Флориду вечером 26 сентября. Ему присвоили четвёртую (из пяти возможных) категорию — скорость ветра составила 209—251 км/ч. Стихия нанесла огромный ущерб энергетической инфраструктуре — без электричества оставлись около 80 тысяч домов.

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Анатолий Цейко
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