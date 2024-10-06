Число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке США возросло до 227 человек

Число жертв урагана «Хелен», который обрушился на юго-восточную часть США, возросло как минимум до 227 человек, передает телеканал CNN.

«Число погибших от «Хелен» возросло по меньшей мере до 227 человек в шести штатах», — говорится в публикации на сайте CNN.