«Позор»: В США раскритиковали Байдена на фоне урагана «Хелен»
Пол Госар: Администрация Байдена бросила пострадавших от урагана «Хелен» людей
Флорида после урагана «Хелен». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ whits.surfing.family
Белый дом не помог пострадавшим от урагана «Хелен» американским штатам. Об этом заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар в беседе с РИА «Новости».
Он выразил возмущение, заявив, что слово «позор» недостаточно описывает ситуацию, сложившуюся в регионах, которые пострадали от стихии. Конгрессмен также раскритиковал вице-президента Камалу Харрис, которая, по его мнению, отвернулась от пострадавших граждан и направила миллиарды долларов на помощь нелегальным иммигрантам.
Напомним, ураган «Хелен» обрушился на Флориду вечером 26 сентября. Ему присвоили четвёртую (из пяти возможных) категорию — скорость ветра составила 209—251 км/ч. Стихия нанесла огромный ущерб энергетической инфраструктуре — без электричества оставлись около 80 тысяч домов.