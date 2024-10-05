«Позор»: В США раскритиковали Байдена на фоне урагана «Хелен»

Белый дом не помог пострадавшим от урагана «Хелен» американским штатам. Об этом заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар в беседе с РИА «Новости».

Он выразил возмущение, заявив, что слово «позор» недостаточно описывает ситуацию, сложившуюся в регионах, которые пострадали от стихии. Конгрессмен также раскритиковал вице-президента Камалу Харрис, которая, по его мнению, отвернулась от пострадавших граждан и направила миллиарды долларов на помощь нелегальным иммигрантам.