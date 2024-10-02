Погибнут десятки тысяч: США предрекли череду мегаураганов
Журналист Фокс предсказал США череду мощнейших ураганов в истории
США продолжают разбираться с последствиями урагана «Хелен», унесшего жизни более ста человек. Однако это не последний шторм, который накроет страну. В будущем из-за них погибнут десятки тысяч человек, уверен журналист и мореплаватель Портер Фокс.
В своей новой книге «Пятая категория: суперштормы и потепление океанов, которые их питают», пишет Daily Mail, эксперт предупреждает о возможном появлении невероятно мощного урагана, который может унести до 40 тысяч жизней. Он не исключает, что подобный ураган может возникнуть уже к 2100 году.
В прошлом году группа из более чем шестидесяти международных исследователей пришла к выводу, что сжигание ископаемого топлива высвободило на планете энергии, эквивалентной 25 миллиардам ядерных взрывов. Это открытие стало началом новой мрачной эпохи «мегаураганов».
Напомним, ураган «Хелен» нанёс огромный ущерб энергетической инфраструктуре — без электричества в один момент остались около 80 тысяч домов. Более 3,5 млн американцев находились без света.
earthobservatory.nasa.gov