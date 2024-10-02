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1 октября, 22:27

Погибнут десятки тысяч: США предрекли череду мегаураганов

Журналист Фокс предсказал США череду мощнейших ураганов в истории

США продолжают разбираться с последствиями урагана «Хелен», унесшего жизни более ста человек. Однако это не последний шторм, который накроет страну. В будущем из-за них погибнут десятки тысяч человек, уверен журналист и мореплаватель Портер Фокс.

В своей новой книге «Пятая категория: суперштормы и потепление океанов, которые их питают», пишет Daily Mail, эксперт предупреждает о возможном появлении невероятно мощного урагана, который может унести до 40 тысяч жизней. Он не исключает, что подобный ураган может возникнуть уже к 2100 году.

В прошлом году группа из более чем шестидесяти международных исследователей пришла к выводу, что сжигание ископаемого топлива высвободило на планете энергии, эквивалентной 25 миллиардам ядерных взрывов. Это открытие стало началом новой мрачной эпохи «мегаураганов».

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Напомним, ураган «Хелен» нанёс огромный ущерб энергетической инфраструктуре — без электричества в один момент остались около 80 тысяч домов. Более 3,5 млн американцев находились без света.

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earthobservatory.nasa.gov

Артём Гапоненко
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