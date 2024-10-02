Погибнут десятки тысяч: США предрекли череду мегаураганов

США продолжают разбираться с последствиями урагана «Хелен», унесшего жизни более ста человек. Однако это не последний шторм, который накроет страну. В будущем из-за них погибнут десятки тысяч человек, уверен журналист и мореплаватель Портер Фокс.

В своей новой книге «Пятая категория: суперштормы и потепление океанов, которые их питают», пишет Daily Mail, эксперт предупреждает о возможном появлении невероятно мощного урагана, который может унести до 40 тысяч жизней. Он не исключает, что подобный ураган может возникнуть уже к 2100 году.