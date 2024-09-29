Ураган «Джон» унёс жизни 22 человек в Мексике

В Мексике ураган «Джон» стал причиной трагедии, унёсшей жизни 22 человек. Страна столкнулась с серьёзными последствиями: наводнения и оползни охватили юго-запад региона, заставив жителей покидать свои дома. Об этом сообщило издание The Guardian.

Местные жители были вынуждены эвакуироваться из затопленных территорий, используя лодки и доски для сёрфинга, чтобы добраться в безопасные места. Особенно тяжело было семьям с маленькими детьми, которые искали любой способ покинуть опасные зоны.

Ураган привёл к оползням и наводнениям в Мексике. Видео © X / Urim.Duka / IKrizi96812

На данный момент «Джон» утратил статус активного урагана, и власти сообщили о том, что уровень воды начинает снижаться. Несмотря на это, помощь пострадавшим продолжится, так как многие районы всё ещё нуждаются в поддержке и восстановлении.

По информации издания The Guardian, власти делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для тех, кто пострадал от разрушительных стихии.