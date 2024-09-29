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29 сентября, 04:09

Ураган «Джон» унёс жизни 22 человек в Мексике

The Guardian: Ураган «Джон» в Мексике унёс жизни 22 человек и вызвал наводнения

В Мексике ураган «Джон» стал причиной трагедии, унёсшей жизни 22 человек. Страна столкнулась с серьёзными последствиями: наводнения и оползни охватили юго-запад региона, заставив жителей покидать свои дома. Об этом сообщило издание The Guardian.

Местные жители были вынуждены эвакуироваться из затопленных территорий, используя лодки и доски для сёрфинга, чтобы добраться в безопасные места. Особенно тяжело было семьям с маленькими детьми, которые искали любой способ покинуть опасные зоны.

Ураган привёл к оползням и наводнениям в Мексике. Видео © X / Urim.Duka / IKrizi96812

На данный момент «Джон» утратил статус активного урагана, и власти сообщили о том, что уровень воды начинает снижаться. Несмотря на это, помощь пострадавшим продолжится, так как многие районы всё ещё нуждаются в поддержке и восстановлении.

По информации издания The Guardian, власти делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для тех, кто пострадал от разрушительных стихии.

Житель Флориды рассказал, как американцы переживали ураган «Хелен»
Житель Флориды рассказал, как американцы переживали ураган «Хелен»

Ранее сообщалось, что из-за урагана «Хелен» более 3,5 миллиона американцев остались без света. Буря ослабла до уровня тропического шторма, однако последствия для энергетической инфраструктуры юго-востока США очевидны.

Обложка ©

X / Urim.Duka

Кирилл Сосновских
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