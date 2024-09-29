Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 00:58

Житель Флориды рассказал, как американцы переживали ураган «Хелен»

Житель Флориды рассказал, что ураган «Хелен» повредил дома и автомобили местных

Флорида после урагана «Хелен». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ whits.surfing.family

Флорида после урагана «Хелен». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ whits.surfing.family

Житель Флориды Илья рассказал, как американцы пережили сильнейший ураган «Хелен». По его словам, в некоторых районах были повреждены машины и дома. Однако ему повезло — рядом с участком мужчины затопило только парковку.

Флорида после урагана «Хелен». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ josebiancook

«В Тампе больше пострадало. У нас был сильный дождь и ветер. Люди выходили, чтобы свои машины переставить повыше. Воды было много. Тем, кто живет у воды, там вода затопила дома», — цитирует слова местного жителя «Газета.ru».

Флорида после урагана «Хелен». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ whits.surfing.family

Флорида после урагана «Хелен». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ whits.surfing.family

Илья также отметил, что перед началом урагана многие закупались продуктами, чтобы лишний раз не выходить из дома.

Отказавшихся уезжать из-за урагана американцев попросили подписать свои тела
Отказавшихся уезжать из-за урагана американцев попросили подписать свои тела

Ураган «Хелен» нанёс огромный ущерб энергетической инфраструктуре — без электричества оставлены около 80 тысяч домов. Более 3,5 млн американцев остались без света. Ураган пришёл вечером 26 сентября.

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров