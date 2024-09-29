Житель Флориды рассказал, как американцы переживали ураган «Хелен»

Житель Флориды Илья рассказал, как американцы пережили сильнейший ураган «Хелен». По его словам, в некоторых районах были повреждены машины и дома. Однако ему повезло — рядом с участком мужчины затопило только парковку.

Флорида после урагана «Хелен». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ josebiancook

«В Тампе больше пострадало. У нас был сильный дождь и ветер. Люди выходили, чтобы свои машины переставить повыше. Воды было много. Тем, кто живет у воды, там вода затопила дома», — цитирует слова местного жителя «Газета.ru».

Флорида после урагана «Хелен». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ whits.surfing.family