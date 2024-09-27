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27 сентября, 15:23

Три с половиной миллиона американцев без электричества из-за урагана «Хелен»

3,5 миллиона американцев сидят без света из-за урагана «Хелен», сообщает телеканал NBC News. Там отметили, что на данный момент буря ослабла до уровня тропического шторма.

«Огромный ущерб энергетической инфраструктуре юго-востока США становится яснее этим утром более 3,5 миллиона потребителей электричества остались без электричества», — указывает издание со ссылкой на портал PowerOutage.us.

Сообщается, что более миллиона потребителей остались без электроэнергии в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина, более 400 тысяч — в Северной Каролине. По информации телеканала, перебои с энергией затронули и другие штаты, включая Теннесси и Виргинию.

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Напомним, ураган «Хелен» пришёл во Флориду вечером 26 сентября. Ему присвоили четвёртую (из пяти возможных) категорию — скорость ветра составила 209—251 км/ч. Губернатор штата Рон Десантис предупреждал, что количество жертв и стоимость ущерба будет расти. На данный момент предварительный ущерб оценивается в десять миллиардов долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / elRoce

Александра Мышляева
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