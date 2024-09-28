Отказавшихся уезжать из-за урагана американцев попросили подписать свои тела
Жителей Флориды, которые не стали эвакуироваться из районов, страдающих от урагана «Хелен», попросили написать на руке личные данные. С данной просьбой к народу обратился шериф округа Тейлор на севере Флориды, его слова приводит телеканал NBC.
«Теперь им уже слишком поздно менять своё решение и пытаться уйти, им нужно затаиться и оставаться на месте. Нужно взять чёрный маркер, написать своё имя, номер социального страхования, всё, <...> на руке», — говорится в сообщении.
В округе, который вот-вот окажется в эпицентре урагана, проживает около 20 тысяч человек. Шериф отметил, что почти половина людей предпочла остаться в своих домах.
Напомним, ураган «Хелен» обрушился на Флориду вечером 26 сентября. Ему присвоили четвёртую (из пяти возможных) категорию — скорость ветра составила 209—251 км/ч. Губернатор штата Рон Десантис заявлял, что число жертв и стоимость ущерба будет расти. Из-за урагана уже три с половиной миллиона американцев остались без света.
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