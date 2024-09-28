Отказавшихся уезжать из-за урагана американцев попросили подписать свои тела

Жителей Флориды, которые не стали эвакуироваться из районов, страдающих от урагана «Хелен», попросили написать на руке личные данные. С данной просьбой к народу обратился шериф округа Тейлор на севере Флориды, его слова приводит телеканал NBC.

«Теперь им уже слишком поздно менять своё решение и пытаться уйти, им нужно затаиться и оставаться на месте. Нужно взять чёрный маркер, написать своё имя, номер социального страхования, всё, <...> на руке», — говорится в сообщении.