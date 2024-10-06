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6 октября, 06:38

Трамп раскритиковал Харрис за помощь миру вместо выплат после урагана в США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Американцы, пострадавшие в результате мощного урагана, получают мизерные выплаты. И это на фоне того, что Штаты оказывают многомиллиардную помощь другим странам. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

«Они (Байден и Харрис. — прим. Life.ru) предлагают 750 долларов людям, чьи дома смыло. И при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышало», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Батлере. Именно в этом городе на него была совершена первая попытка покушения в июле.

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«Позор»: В США раскритиковали Байдена на фоне урагана «Хелен»

Напомним, ураган «Хелен» обрушился на Флориду вечером 26 сентября. Ему присвоили четвёртую (из пяти возможных) категорию — скорость ветра во время буйства стихии составила 209—251 км/ч. Природный катаклизм нанёс огромный ущерб энергетической инфраструктуре — без электричества оставлись около 80 тысяч домов. На данный момент известно о более чем 200 жертвах.

Мария Любицкая
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