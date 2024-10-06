Трамп раскритиковал Харрис за помощь миру вместо выплат после урагана в США

Американцы, пострадавшие в результате мощного урагана, получают мизерные выплаты. И это на фоне того, что Штаты оказывают многомиллиардную помощь другим странам. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

«Они (Байден и Харрис. — прим. Life.ru) предлагают 750 долларов людям, чьи дома смыло. И при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышало», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Батлере. Именно в этом городе на него была совершена первая попытка покушения в июле.