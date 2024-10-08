«Так вообще бывает?»: В США на фоне надвигающегося «Милтона» обсуждают новую категорию ураганов

В США предложили дополнить шкалу Саффира — Симпсона шестой категорией разрушительности ураганов, на фоне надвигающегося на американский штат Флорида мощного шторма «Милтон». Об этом пишет Newsweek со ссылкой на климатологов.

«В понедельник скорость ветра [урагана «Милтон»] достигала 180 миль в час, и хотя рано утром во вторник ураган снизился до 4-й категории со скоростью ветра 155 миль в час, двигаясь над Атлантическим океаном, ожидается, что завтра, когда он выйдет на сушу во Флориде, шторм создаст «чрезвычайно опасные» и «угрожающие жизни» условия», — говорится в материале.