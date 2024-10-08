«Так вообще бывает?»: В США на фоне надвигающегося «Милтона» обсуждают новую категорию ураганов
В США предложили ввести шестую категорию мощности ураганов из-за «Милтона»
В США предложили дополнить шкалу Саффира — Симпсона шестой категорией разрушительности ураганов, на фоне надвигающегося на американский штат Флорида мощного шторма «Милтон». Об этом пишет Newsweek со ссылкой на климатологов.
«В понедельник скорость ветра [урагана «Милтон»] достигала 180 миль в час, и хотя рано утром во вторник ураган снизился до 4-й категории со скоростью ветра 155 миль в час, двигаясь над Атлантическим океаном, ожидается, что завтра, когда он выйдет на сушу во Флориде, шторм создаст «чрезвычайно опасные» и «угрожающие жизни» условия», — говорится в материале.
Напомним, что о мощном урагане «Милтон», надвигающемся на Флориду, стало известно 6 октября. В штате ожидают массовые затопления, в 35 округах объявили режим чрезвычайной ситуации. Вчера шторм получил четвёртую категорию разрушительности по шкале Саффира-Симпсона из пяти возможных.
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