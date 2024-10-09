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У Байдена проблемы, у Шольца — междусобойчик: Почему партнёры отвернулись от Зеленского

Политолог Светов: Байден не поехал на встречу «Рамштайн» из-за проблем в США

9 октября, 09:59
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Эта неделя не порадовала Владимира Зеленского хорошими новостями: встреча партнёров Украины в формате «Рамштайн» отложена, да и «саммит мира» не состоится. В чём причина того, что от Киева отворачиваются союзники, в беседе с Life.ru объяснил политолог Юрий Светов.

По его словам, президент США Джо Байден не поехал в Германию на встречу «Рамштайн» не из-за Зеленского, а из-за внутриполитических проблем в США. Светов обратил внимание, что действующего хозяина Белого дома потихоньку отодвигают от дел, даже его главная соратница Камала Харрис публично заявляет: «Я не Байден».

«То, что Байдена не допускают к избирательной кампании агитировать за Харрис, говорит о каких-то серьёзных изменениях в его когнитивных способностях. Они опасаются, что он может ляпнуть такую вещь, за которую не расплатятся. Я как-то уже говорил, что, как только Байден перестал быть кандидатом, он стал очень опасным: он может принять решение, за которое придётся отвечать не ему, а другим. Насчёт отмены поездки в Германию — визита такого уровня не было 40 лет, и вот когда его назначили, его отменяют. Это говорит о каких-то серьёзных проблемах», — констатирует эксперт.

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В ходе этого визита должна была состояться важная встреча Джо Байдена, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Олафа Шольца. Как предполагает политолог, лидеры должны были в отсутствие Зеленского выработать какие-то принципиальные решения, связанные с Украиной. И здесь неслучайны заявления Шольца о возможности разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мне кажется, что заявления Шольца о том, что он будет звонить Путину, связаны с этим совещанием. Они хотели договориться о том, что Шольц будет говорить Путину. Это моё личное мнение. И от решения «хозяев Киева» зависит, что будет с этим пресловутым саммитом мира: уже говорят даже, что его отодвигают и судьба Зеленского под вопросом. На самом деле отменят саммит мира или нет — неважно. Кто помнит про первый саммит мира? Кроме Зеленского и его команды, никто не помнит», — заключил Светов.

Он считает, что и во втором «саммите мира» нет никакого смысла, поскольку конфликт развивается так, что все успехи — у России, и наша страна не собирается выполнять резолюции, принятые на подобных мероприятиях без нашего участия.

Названа грустная для Киева причина отмены второго саммита по Украине
Названа грустная для Киева причина отмены второго саммита по Украине

Напомним, после неудачной поездки в США Зеленский анонсировал в октябре встречу в формате «Рамштайн» (так называется группа поддержки Украины). Однако на днях стало известно, что и президент США Джо Байден, и госсекретарь Энтони Блинкен отменили визит в Германию. Поводом стал надвигающийся на Штаты ураган «Милтон». В итоге встречу в формате «Рамштайн» отложили на неопределённый срок. Кроме того, не состоится и так называемый второй «саммит мира» под эгидой Украины.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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