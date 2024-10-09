У Байдена проблемы, у Шольца — междусобойчик: Почему партнёры отвернулись от Зеленского Политолог Светов: Байден не поехал на встречу «Рамштайн» из-за проблем в США 9 октября, 09:59 Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Эта неделя не порадовала Владимира Зеленского хорошими новостями: встреча партнёров Украины в формате «Рамштайн» отложена, да и «саммит мира» не состоится. В чём причина того, что от Киева отворачиваются союзники, в беседе с Life.ru объяснил политолог Юрий Светов.

По его словам, президент США Джо Байден не поехал в Германию на встречу «Рамштайн» не из-за Зеленского, а из-за внутриполитических проблем в США. Светов обратил внимание, что действующего хозяина Белого дома потихоньку отодвигают от дел, даже его главная соратница Камала Харрис публично заявляет: «Я не Байден».

«То, что Байдена не допускают к избирательной кампании агитировать за Харрис, говорит о каких-то серьёзных изменениях в его когнитивных способностях. Они опасаются, что он может ляпнуть такую вещь, за которую не расплатятся. Я как-то уже говорил, что, как только Байден перестал быть кандидатом, он стал очень опасным: он может принять решение, за которое придётся отвечать не ему, а другим. Насчёт отмены поездки в Германию — визита такого уровня не было 40 лет, и вот когда его назначили, его отменяют. Это говорит о каких-то серьёзных проблемах», — констатирует эксперт.

В ходе этого визита должна была состояться важная встреча Джо Байдена, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Олафа Шольца. Как предполагает политолог, лидеры должны были в отсутствие Зеленского выработать какие-то принципиальные решения, связанные с Украиной. И здесь неслучайны заявления Шольца о возможности разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мне кажется, что заявления Шольца о том, что он будет звонить Путину, связаны с этим совещанием. Они хотели договориться о том, что Шольц будет говорить Путину. Это моё личное мнение. И от решения «хозяев Киева» зависит, что будет с этим пресловутым саммитом мира: уже говорят даже, что его отодвигают и судьба Зеленского под вопросом. На самом деле отменят саммит мира или нет — неважно. Кто помнит про первый саммит мира? Кроме Зеленского и его команды, никто не помнит», — заключил Светов.

Он считает, что и во втором «саммите мира» нет никакого смысла, поскольку конфликт развивается так, что все успехи — у России, и наша страна не собирается выполнять резолюции, принятые на подобных мероприятиях без нашего участия.