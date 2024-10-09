Заседание в формате «Рамштайн» по Украине отложили на неопределённый срок
Заседание в формате «Рамштайн» на уровне глав государств, которое должно было состояться в Германии 12 октября, отложили на неопределённый срок. Об этом узнала украинская служба радиостанции «Радио Свобода»*.
Новую дату встречи «партнёров Украины» определят позже, говорят источники в штаб-квартире НАТО.
Напомним, после неудачной поездки в США Зеленский анонсировал в октябре встречу в формате «Рамштайн» (так называется группа поддержки Украины). Он предполагал, что на ней будут озвучены важные предложения для Украины — как по военным, так и по дипломатическим вопросам. Однако на днях стало известно, что и президент США Джо Байден, и госсекретарь Энтони Блинкен отменили визит в Германию. Поводом стал надвигающийся на Штаты ураган «Милтон».
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ТАСС / Zuma