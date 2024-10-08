В Офисе Зеленского признали провалом идею провести второй «саммит мира» в ноябре
Советница Ермака: В ноябре второй «саммит мира» не состоится
Зеленский утверждал, что хочет завершить войну по итогу второго «мирного саммита», на который планируют позвать Россию. Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM/ Gints Ivuskans
Второй «саммит мира» под эгидой Украины не состоится в ноябре, как планировалось ранее. Об этом заявила во вторник советница главы Офиса президента Дария Заривна.
«В ноябре второй «саммит мира» не состоится, но всё для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего второго саммита», — заявила советница Андрея Ермака в комментарии изданию «Телеграф».
Напомним, что первая конференция прошла 15–16 июня в Бюргенштоке, однако ничего интересного, кроме стопки забавных фотографий, оттуда увезти участникам не удалось. Должно быть, мирный план Зеленского будет по истине легендарным, поскольку ранее он отверг предложение Бразилии и Китая по достижению мира, назвав его «деструктивным».
Сам Зеленский не раз заявлял, что хочет завершить войну по итогу второго «мирного саммита», на который планируют позвать Россию.