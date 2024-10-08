В Офисе Зеленского признали провалом идею провести второй «саммит мира» в ноябре

Второй «саммит мира» под эгидой Украины не состоится в ноябре, как планировалось ранее. Об этом заявила во вторник советница главы Офиса президента Дария Заривна.

«В ноябре второй «саммит мира» не состоится, но всё для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего второго саммита», — заявила советница Андрея Ермака в комментарии изданию «Телеграф».