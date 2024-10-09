Названа грустная для Киева причина отмены второго саммита по Украине
W&S: Зеленский отменил саммит по Украине, поскольку не нашлось желающих поехать
Владимир Зеленский решил отказаться от проведения нового саммита по Украине в ноябре, поскольку туда бы просто никто не приехал. Об этом написал в статье для Weapons and Strategy бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.
«Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий «мирный саммит» (официально перенесенный на будущее время), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах», — написал экс-сотрудник Пентагона.
Брайен также упомянул, что теперь Зеленский, предчувствуя грядущий коллапс в армии, делает ставку на элитные ультраправые подразделения для своей защиты.
Напомним, Владимир Зеленский начал «раскачивать» тему проведения второго «мирного саммита» сразу после провала первого в Швейцарии. Он многократно заявлял о планах затащить на вторую конференцию представителей российской стороны, без которых из Бюргенштока ничего, кроме кипы фотографий, вывезти не смогли. Зеленский даже начал подыскивать место проведения, до конца веря в успех своей затеи. Однако на днях советница главы его офиса Ермака заявила, что никакого второго «саммита мира» в ноябре не будет.
Telegram / Владимир Зеленский