Названа грустная для Киева причина отмены второго саммита по Украине

Владимир Зеленский решил отказаться от проведения нового саммита по Украине в ноябре, поскольку туда бы просто никто не приехал. Об этом написал в статье для Weapons and Strategy бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.

«Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий «мирный саммит» (официально перенесенный на будущее время), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах», — написал экс-сотрудник Пентагона.