СМИ узнали о планах Зеленского смягчить свои условия по завершению конфликта

Владимир Зеленский может смягчить свои условия завершения конфликта на Украине. Так считают союзники Киева, передаёт Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, близкие к НАТО.

По словам украинских чиновников, Киев готов признать необходимость «развязки» конфликта в связи с приближением зимы и ослабеванием поддержки Запада. Союзники Украины усилили давление на Киев. Они требуют подготовить более конкретный план завершения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что его «план победы» будет сначала представлен международным партнёрам для обсуждения и доработки, после чего его обнародован. По его словам, план должен быть усовершенствован на основе позиций и возможностей, которые предоставят союзники. Лишь после этого стратегия будет представлена широкой публике.