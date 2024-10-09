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9 октября, 08:21

СМИ узнали о планах Зеленского смягчить свои условия по завершению конфликта

Bloomberg: Зеленский может смягчить условия завершения конфликта на Украине

Владимир Зеленский может смягчить свои условия завершения конфликта на Украине. Так считают союзники Киева, передаёт Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, близкие к НАТО.

«Союзники Украины замечают, что... Владимир Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход, изучая способы завершения... с Россией», — говорится в сообщении.

По словам украинских чиновников, Киев готов признать необходимость «развязки» конфликта в связи с приближением зимы и ослабеванием поддержки Запада. Союзники Украины усилили давление на Киев. Они требуют подготовить более конкретный план завершения конфликта.

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Ранее Зеленский заявил, что его «план победы» будет сначала представлен международным партнёрам для обсуждения и доработки, после чего его обнародован. По его словам, план должен быть усовершенствован на основе позиций и возможностей, которые предоставят союзники. Лишь после этого стратегия будет представлена широкой публике.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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