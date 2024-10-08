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8 октября, 01:39

Зеленский: Украина усовершенствует план победы и опубликует его

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что его «план победы» будет сначала представлен международным партнёрам для обсуждения и доработки, после чего его обнародован. Об этом политик заявил в вечернем обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам бывшего комика, план должен быть усовершенствован на основе позиций и возможностей, которые предоставят союзники. Лишь после этого стратегия будет представлена широкой публике.

«Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — заявил Зеленский.

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Напомним, Зеленский представил «план победы» союзникам в ходе поездки в Нью-Йорк. В документе содержатся запросы на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь РФ. Переговоров с Россией данный план не предусматривает.

Обложка ©

flickr / President Of Ukraine

Артём Гапоненко
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