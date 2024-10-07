Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в крайне тяжёлом положении из-за невыполненных обещаний западных союзников. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Зеленский — провалившийся лидер провалившегося государства. Он не получает той помощи, о которой просил, его кормят объедками», — заявил Риттер.

Он также подчеркнул, что Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы показать контроль над ситуацией, включая разработку отчаянного плана («плана победы» — прим. Life.ru), который, по его мнению, основывается лишь на надежде на западную поддержку.