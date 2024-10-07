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6 октября, 22:34

«Нет шанса пережить»: Зеленскому посоветовали готовиться к худшему сценарию

Экс-аналитик ЦРУ: Зеленского могут ликвидировать из-за неудач на фронте

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский сможет физически пережить текущую политическую и военную обстановку в стране. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Джонсон заявил, что провалы на фронте могут привести к его ликвидации.

«Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это, потому что по мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться всё более экстремальной», — отметил Джонсон.

Он добавил, что если главе киевского режима удастся сбежать из Украины, он сможет скрыться с деньгами и жить за границей, возможно, во Флориде или на Карибах.

«Если бы я был страховым агентом и застраховал жизнь Зеленского, то я бы уже искал новую работу, потому что моё начальство было бы в ярости из-за высокой вероятности, что придётся выплачивать», — отшутился Джонсон.

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Ранее другой эксперт рассказал о готовности Зеленского бежать с Украины. По его словам, главарь киевской хунты собирается создать там правительство в изгнании.

Анатолий Цейко
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