«Гвоздь в крышку»: Чем обернётся для Зеленского нападение на Белоруссию, объяснил военный эксперт

Вторжение Украины в Белоруссию обернётся катастрофическими последствиями для Владимира Зеленского, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, нападение может спровоцировать Минск или Москву на применение ядерного оружия, о чём уже предупреждал президент РФ Владимир Путин.

«Белоруссия [Украине] ничего не объявляла, но она наш союзник, Союзное государство. То есть это будет вторжение в другую страну со всеми вытекающими последствиями», — предупредил собеседник NEWS.ru.

Эксперт также подчеркнул, что решение Украины напасть на Белоруссию будет абсолютно безрассудным. При этом конфликт станет «гвоздём в крышку» режима Зеленского.