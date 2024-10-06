«Гвоздь в крышку»: Чем обернётся для Зеленского нападение на Белоруссию, объяснил военный эксперт
Эксперт Дандыкин: Нападение на Белоруссию станет концом режима Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Вторжение Украины в Белоруссию обернётся катастрофическими последствиями для Владимира Зеленского, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, нападение может спровоцировать Минск или Москву на применение ядерного оружия, о чём уже предупреждал президент РФ Владимир Путин.
«Белоруссия [Украине] ничего не объявляла, но она наш союзник, Союзное государство. То есть это будет вторжение в другую страну со всеми вытекающими последствиями», — предупредил собеседник NEWS.ru.
Эксперт также подчеркнул, что решение Украины напасть на Белоруссию будет абсолютно безрассудным. При этом конфликт станет «гвоздём в крышку» режима Зеленского.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда призвал напасть на Белоруссию. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев крайне жёстко отреагировал на его заявление, напомнив, что Минск сможет применить ядерное оружие.