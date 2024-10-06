«Какая-то вонючая Дунда»: Медведев жёстко ответил на идею Киева напасть на Белоруссию

Минск будет вправе использовать российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), если Киев нападёт на Белоруссию. Так заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова депутата Верховной рады Олега Дунды, который предложил Украине открыть второй фронт.

«Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещённого в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — написал Медведев в телеграм-канале.