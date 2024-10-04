Лукашенко заявил, что «не парится» из-за дронов во время его полётов

Атака на вертолёт президента Белоруссии станет поводом для объявления войны. Соответствующее заявление сделал президент соседней республики Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Брестскую область.

По словам белорусского лидера, утром 4 октября ему стали докладывать о двух приближающихся БПЛА к его вертолёту. На нём Лукашенко должен был вылететь в Пинский район на юге Брестской области. Из-за этого инцидента вылет пришлось перенести на целый час.

«Конечно, они [операторы БПЛА] вертолёт видят. Он же большой, это не беспилотник. <...> Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолёт президента — это война, которая украинцам не нужна», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.