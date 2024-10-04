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Регион
4 октября, 14:33
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Лукашенко заявил, что «не парится» из-за дронов во время его полётов

Лукашенко: Атака на вертолёт президента станет поводом для объявления войны

Атака на вертолёт президента Белоруссии станет поводом для объявления войны. Соответствующее заявление сделал президент соседней республики Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Брестскую область.

По словам белорусского лидера, утром 4 октября ему стали докладывать о двух приближающихся БПЛА к его вертолёту. На нём Лукашенко должен был вылететь в Пинский район на юге Брестской области. Из-за этого инцидента вылет пришлось перенести на целый час.

«Конечно, они [операторы БПЛА] вертолёт видят. Он же большой, это не беспилотник. <...> Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолёт президента — это война, которая украинцам не нужна», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

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А ранее Лукашенко рассказал о соглашении с Украиной по БПЛА. По его словам, Минск договорился с Киевом не публиковать в СМИ информацию об инцидентах с нарушениями госграницы Белоруссии.


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Наталья Демьянова
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