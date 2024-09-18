Вскрыты планы заговорщиков расстрелять вертолёт Лукашенко из пулемёта

Один из фигурантов дела о попытке захвата власти в Белоруссии Юрий Зенкович раскрыл планы заговорщиков убить президента страны Александра Лукашенко, расстреляв его вертолёт из крупнокалиберного пулёмета. Об этом он рассказал в фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко».

Анонс фильма «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко». Видео © VK / Беларусь 1

Из опубликованного телеканалом «Беларусь-1» анонса фильма следует, что заговорщики искали средства для своих целей на Украине, в Израиле и США. Там также есть отрывок интервью Юрия Зенковича, приговорённого к 11 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Тот рассказывает о планах расстрелять вертолёт Лукашенко.

«[Собирались] расстрелять вертолёт главы государства либо на взлёте, либо на посадке из крупнокалиберного пулемёта», — говорит Зенкович.