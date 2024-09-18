Вскрыты планы заговорщиков расстрелять вертолёт Лукашенко из пулемёта
«Беларусь-1»: Заговорщики в 2020 году хотели расстрелять вертолёт Лукашенко
Один из фигурантов дела о попытке захвата власти в Белоруссии Юрий Зенкович раскрыл планы заговорщиков убить президента страны Александра Лукашенко, расстреляв его вертолёт из крупнокалиберного пулёмета. Об этом он рассказал в фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко».
Анонс фильма «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко». Видео © VK / Беларусь 1
Из опубликованного телеканалом «Беларусь-1» анонса фильма следует, что заговорщики искали средства для своих целей на Украине, в Израиле и США. Там также есть отрывок интервью Юрия Зенковича, приговорённого к 11 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Тот рассказывает о планах расстрелять вертолёт Лукашенко.
«[Собирались] расстрелять вертолёт главы государства либо на взлёте, либо на посадке из крупнокалиберного пулемёта», — говорит Зенкович.
Убийцу Лукашенко планировали после покушения ликвидировать, а власть в белоруссии, по его словам, разделить по областям. Фильм «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко» выйдет в эфир 19 сентября.
Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе 2020 года, когда Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиция стала устраивать постоянные митинги, в ходе которых митингующие нападали на полицию, погибло несколько человек. В середине августа Лукашенко помиловал 30 осуждённых за массовые протесты, а в начале сентября глава республики провёл вторую массовую амнистию для таких лиц. Всего из тюрем вышли 60 человек.
Сайт президента Белоруссии