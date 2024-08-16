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Лукашенко помиловал 30 осуждённых за протесты в Белоруссии в 2020 году

16 августа, 16:30
Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать тридцать человек, которые были осуждены "за преступления протестной направленности". Глава республики уже подписал соответствующи указ, рассказали в его пресс-службе.

"В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьёзные заболевания. Есть люди пенсионного возраста. Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни", — говорится в тексте.

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Ранее Life.ru рассказывал, что массовые протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе 2020 года, когда Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиция начала устраивать постоянные митинги, в ходе которых митингующие нападали на полицию, даже погибло несколько человек. В июле этого года Лукашенко анонсировал амнистию для некоторых участников протестов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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