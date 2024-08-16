Лукашенко помиловал 30 осуждённых за протесты в Белоруссии в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать тридцать человек, которые были осуждены "за преступления протестной направленности". Глава республики уже подписал соответствующи указ, рассказали в его пресс-службе.

"В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьёзные заболевания. Есть люди пенсионного возраста. Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни", — говорится в тексте.