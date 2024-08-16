Комика Славу Комиссаренко официально обвинили в оскорблениях Лукашенко

В Белоруссии начали заочное расследование в отношении юмориста Славы Комиссаренко, его обвинили в клевете и оскорблениях в адрес главы республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил Следственный комитет страны.

В белорусском ведомстве сообщили, что стендаперу предъявлено обвинение по статьям "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", "Клевета в отношении Президента Республики Беларусь" и "Оскорбление Президента Республики Беларусь".

По каждой из статей УК республики ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Известно, что комик планирует в сентябре провести ряд концертов в Юрмале, Праге и Лондоне.