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16 августа, 12:59

Комика Славу Комиссаренко официально обвинили в оскорблениях Лукашенко

СК Белоруссии начал заочное расследование по делу комика Комиссаренко

Белорусский комик Слава Комиссаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko

Белорусский комик Слава Комиссаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko

В Белоруссии начали заочное расследование в отношении юмориста Славы Комиссаренко, его обвинили в клевете и оскорблениях в адрес главы республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил Следственный комитет страны.

В белорусском ведомстве сообщили, что стендаперу предъявлено обвинение по статьям "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", "Клевета в отношении Президента Республики Беларусь" и "Оскорбление Президента Республики Беларусь".

По каждой из статей УК республики ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Известно, что комик планирует в сентябре провести ряд концертов в Юрмале, Праге и Лондоне.

Жена комика Комиссаренко отписалась от него в соцсетях и сняла обручальное кольцо
Жена комика Комиссаренко отписалась от него в соцсетях и сняла обручальное кольцо

Проблемы с законом на родине у Комиссаренко начались ещё в начале 2022 года, когда белорусский комитет госбезопасности, по его собственными словам, объявил юмориста в розыск. Вероятно, причиной стала "любовь" комика к шуткам в адрес главы страны.

Юрий Лысенко
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