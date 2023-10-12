Жена комика Комиссаренко отписалась от него в соцсетях и сняла обручальное кольцо
Супруга стендап-комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman
Супруга стендап-комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова отписалась от него в социальных сетях и сняла с пальца обручальное кольцо.
Супруга комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова без обручального кольца на пальце. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman
В октябре девушка улетела в Соединённые Штаты, после того как они с супругом во время медового месяца оказались в эпицентре скандала, связанного с прошлым Шашковой: выяснилось, что она работала вебкам-моделью. После переезда девушка всерьёз взялась за ведение социальных сетей, и в последнем из опубликованных роликов обручального кольца у неё на пальце нет.
Напомним, недавно популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко женился, но вместо поздравлений пользователи Сети начали присылать ему информацию о неприятном прошлом избранницы — работе в вебкаме. Причём некоторые и вовсе узнали в девушке эскортницу, работавшую в Москве и Киеве. Подробнее о том, как девушка жила до встречи с белорусским комиком, читайте в нашем материале.