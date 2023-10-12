Жена комика Комиссаренко отписалась от него в соцсетях и сняла обручальное кольцо

В октябре девушка улетела в Соединённые Штаты, после того как они с супругом во время медового месяца оказались в эпицентре скандала, связанного с прошлым Шашковой: выяснилось, что она работала вебкам-моделью. После переезда девушка всерьёз взялась за ведение социальных сетей, и в последнем из опубликованных роликов обручального кольца у неё на пальце нет.