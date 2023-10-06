Жена-вебкамщица комика Комиссаренко впервые после скандала попыталась оправдаться
Жена Славы Комиссаренко объяснила работу в вебкаме отсутствием воспитания
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Юлия Шашкова, новоиспечённая супруга стендап-комика Славы Комиссаренко, оказавшаяся вебкамщицей, впервые прокомментировала скандал. В своём телеграм-канале девушка признала, что имеет прошлое в незаконной индустрии, и сослалась на отсутствие должного воспитания.
"К сожалению, у меня не было должного полового и как такового воспитания и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия. Но я уже давно прошла тот возрастной период юношеского инфантилизма, когда хотелось откровенничать перед камерой", — написала девушка.
По словам Юлии, её потаёнными желаниями были посещение Антарктиды и путешествие по Америке на машине. Какой именно (Южной или Северной), она не указала.
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Напомним, недавно популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко женился, но вместо поздравлений пользователи Сети начали присылать ему информацию о неприятном прошлом избранницы — работе в вебкаме. Причём некоторые и вовсе узнали в девушке эскортницу, работавшую в Москве и Киеве. Подробнее о том, как девушка жила до встречи с белорусским комиком, читайте в нашем материале.