Жена-вебкамщица комика Комиссаренко впервые после скандала попыталась оправдаться

"К сожалению, у меня не было должного полового и как такового воспитания и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия. Но я уже давно прошла тот возрастной период юношеского инфантилизма, когда хотелось откровенничать перед камерой", — написала девушка.