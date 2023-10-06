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6 октября, 13:21

Жена-вебкамщица комика Комиссаренко впервые после скандала попыталась оправдаться

Жена Славы Комиссаренко объяснила работу в вебкаме отсутствием воспитания

<p>Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman</p>

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman

Юлия Шашкова, новоиспечённая супруга стендап-комика Славы Комиссаренко, оказавшаяся вебкамщицей, впервые прокомментировала скандал. В своём телеграм-канале девушка признала, что имеет прошлое в незаконной индустрии, и сослалась на отсутствие должного воспитания.

"К сожалению, у меня не было должного полового и как такового воспитания и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия. Но я уже давно прошла тот возрастной период юношеского инфантилизма, когда хотелось откровенничать перед камерой", написала девушка.

По словам Юлии, её потаёнными желаниями были посещение Антарктиды и путешествие по Америке на машине. Какой именно (Южной или Северной), она не указала.

"К чему весь театр?": Психолог объяснила, почему мужчины вроде Славы Комиссаренко женятся на дамах из вебкама и эскорта

"К чему весь театр?": Психолог объяснила, почему мужчины вроде Славы Комиссаренко женятся на дамах из вебкама и эскорта

Напомним, недавно популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко женился, но вместо поздравлений пользователи Сети начали присылать ему информацию о неприятном прошлом избранницы — работе в вебкаме. Причём некоторые и вовсе узнали в девушке эскортницу, работавшую в Москве и Киеве. Подробнее о том, как девушка жила до встречи с белорусским комиком, читайте в нашем материале.

Матвей Константинов
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