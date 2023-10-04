"К чему весь театр?": Психолог объяснила, почему мужчины вроде Славы Комиссаренко женятся на дамах из вебкама и эскорта
Психолог Степанова: Комик Комиссаренко сознательно женился на вебкамщице
Свадьба Славы Комиссаренко и вебкам-модели Юлии Шашковой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman
Стендап-комик Слава Комиссаренко, скорее всего, прекрасно знал о постыдном прошлом своей жены Юлии Шашковой и намеренно связал с ней свою жизнь. Такое предположение высказала известный психолог Вероника Степанова, которая часто разбирает "тяжёлые случаи" их жизни отечественных звёзд.
По словам эксперта, всё дело в подсознательном влечении многих мужчин к секс-работницам. Возможно, Комиссаренко относится к такому типу представителей сильного пола, для которых важно иметь избранницу с богатым постельным "багажом", у которой было много разных мужчин, — для него это что-то вроде "знака качества".
"К таким дамам часто возникают более страстные чувства, нежели к хорошим девочкам, поэтому к чему весь этот театр? Мы все всё друг про друга знаем", — написала Степанова в своём телеграм-канале.
Напомним, что популярный стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко недавно женился, но вместо поздравлений стал получать от пользователей Интернета советы поскорее расстаться с избранницей. В супруге юмориста Юлии Шашковой узнали бывшую вебкам-модель. А некоторые даже заявили, что девушка предоставляла эскорт-услуги в Киеве и Москве. Подробнее о том, как девушка жила до встречи с белорусским комиком, — в нашем материале.