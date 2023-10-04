"К чему весь театр?": Психолог объяснила, почему мужчины вроде Славы Комиссаренко женятся на дамах из вебкама и эскорта

Стендап-комик Слава Комиссаренко, скорее всего, прекрасно знал о постыдном прошлом своей жены Юлии Шашковой и намеренно связал с ней свою жизнь. Такое предположение высказала известный психолог Вероника Степанова, которая часто разбирает "тяжёлые случаи" их жизни отечественных звёзд.

По словам эксперта, всё дело в подсознательном влечении многих мужчин к секс-работницам. Возможно, Комиссаренко относится к такому типу представителей сильного пола, для которых важно иметь избранницу с богатым постельным "багажом", у которой было много разных мужчин, — для него это что-то вроде "знака качества".