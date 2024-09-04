Лукашенко провёл уже вторую массовую амнистию для участников протестов 2020 года
Лукашенко помиловал 30 лиц, осуждённых за преступления протестной направленности
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Президент Белоруссии Александром Лукашенко помиловал ещё 30 лиц, осуждённых за «преступления протестной направленности». Соответствующий указ он подписал 4 сентября.
В списке на амнистию — семь женщин и 23 мужчины. Большинство из них — родители несовершеннолетних и малолетних детей.
«Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни», — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Отметим, что это уже вторая массовая амнистия в Белоруссии для политических преступников за последние три недели. В середине августа Лукашенко распорядился выпустить из мест лишения свободы помилованных «первой волны», их тоже было 30.