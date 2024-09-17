«Беглые хотят взбаламутить»: Лукашенко раскрыл планы оппозиции на выборы президента Белоруссии

Сбежавшая из Белоруссии оппозиция хочет перед предстоящими в республике в 2025 году выборами президента спровоцировать ситуацию предмятежного характера. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

«Наши беглые для того, чтобы опять взбаламутить наше общество, создать ситуацию предмятежного характера накануне президентских выборов, начинают вырабатывать планы действий», — указал политик на торжественном мероприятии по случаю Дня народного единства.

Лукашенко пояснил, что речь идёт об информационных атаках. Кроме того, по его словам, оппозиция всё ещё рассматривает вооружённое нападение на республику.

«Как спецслужбы Запада говорят, «наши» будут бороться за власть здесь. Мы понимаем, как это бывает: впереди идут оголтелые из рядов «наших», а следующие – «не наши». Мы видели это в 2020 году, но не получилось», — подчеркнул президент Белоруссии.