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18 августа, 12:13

"Пятки сверкали": Лукашенко вспомнил, как взял автомат и разогнал протестующих в 2020 году

Лукашенко: В 2020 году не было необходимости применять оружие

Александр Лукашенко с автоматом. Обложка © Telegram / "Пул Первого"

Александр Лукашенко с автоматом. Обложка © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него не было необходимости применять оружие во время протестов в 2020 году. Тогда политик в Минске вышел с автоматом к оппозиционерам, которые направлялись к его рабочей резиденции. Об этом Лукашенко рассказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Тогда не было необходимости применять <...> Я пошёл туда, когда услышал, что "Лукашенко сбежал, он уже в Ростове". Я тогда был за пределами Дворца Независимости, в своей резиденции. Я – в вертолёт, говорю пилотам: "Ребята, пролетите по улице, где они идут ко Дворцу Независимости, и пониже" <...> Я подлетел ко Дворцу, выхожу, в горячке… пошёл напрямую, и они уже бежать стали", — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, применил бы он тогда автомат.

У протестующих "пятки сверкали", когда они увидели президента с оружием, добавил Лукашенко.

Портрет Лукашенко и Коли с автоматами выставили во Дворце независимости в Минске
Портрет Лукашенко и Коли с автоматами выставили во Дворце независимости в Минске

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов в августе 2020 года, когда Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиция начала устраивать постоянные митинги, в ходе которых протестующие нападали на полицию, погибло несколько человек. В июле этого года Лукашенко анонсировал амнистию для некоторых участников беспорядков, всего было помиловано 30 человек.

Мария Любицкая
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