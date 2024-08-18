"Пятки сверкали": Лукашенко вспомнил, как взял автомат и разогнал протестующих в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него не было необходимости применять оружие во время протестов в 2020 году. Тогда политик в Минске вышел с автоматом к оппозиционерам, которые направлялись к его рабочей резиденции. Об этом Лукашенко рассказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Тогда не было необходимости применять <...> Я пошёл туда, когда услышал, что "Лукашенко сбежал, он уже в Ростове". Я тогда был за пределами Дворца Независимости, в своей резиденции. Я – в вертолёт, говорю пилотам: "Ребята, пролетите по улице, где они идут ко Дворцу Независимости, и пониже" <...> Я подлетел ко Дворцу, выхожу, в горячке… пошёл напрямую, и они уже бежать стали", — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, применил бы он тогда автомат.