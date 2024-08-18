"Пятки сверкали": Лукашенко вспомнил, как взял автомат и разогнал протестующих в 2020 году
Лукашенко: В 2020 году не было необходимости применять оружие
Александр Лукашенко с автоматом. Обложка © Telegram / "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него не было необходимости применять оружие во время протестов в 2020 году. Тогда политик в Минске вышел с автоматом к оппозиционерам, которые направлялись к его рабочей резиденции. Об этом Лукашенко рассказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
"Тогда не было необходимости применять <...> Я пошёл туда, когда услышал, что "Лукашенко сбежал, он уже в Ростове". Я тогда был за пределами Дворца Независимости, в своей резиденции. Я – в вертолёт, говорю пилотам: "Ребята, пролетите по улице, где они идут ко Дворцу Независимости, и пониже" <...> Я подлетел ко Дворцу, выхожу, в горячке… пошёл напрямую, и они уже бежать стали", — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, применил бы он тогда автомат.
У протестующих "пятки сверкали", когда они увидели президента с оружием, добавил Лукашенко.
Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов в августе 2020 года, когда Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиция начала устраивать постоянные митинги, в ходе которых протестующие нападали на полицию, погибло несколько человек. В июле этого года Лукашенко анонсировал амнистию для некоторых участников беспорядков, всего было помиловано 30 человек.