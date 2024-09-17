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17 сентября, 18:53

«Мы договорились»: Лукашенко рассказал о соглашении с Украиной по БПЛА

Лукашенко: Минск договорился с Киевом не освещать в СМИ случаи залётов БПЛА

Минск договорился с Киевом о неосвещении в СМИ инцидентов с нарушениями госграницы Белоруссии российскими и украинскими дронами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залёта беспилотников — и российских, и украинских — на нашу территорию», — сказал он, выступая на патриотическом форуме в Минске.

По словам Лукашенко, такое решение объясняется особенностями управления беспилотниками, новизной данного типа вооружения для РФ и Незалежной, а также работой систем радиоэлектронной борьбы, которые нередко сбивают с курса БПЛА. Белорусский лидер подчеркнул, что на территорию его страны залетают как украинские, так и российские дроны.

Как сообщал Life.ru, в ночь на 5 сентября жители белорусского города Гомеля рассказали о взрывах над городом. Многие заметили неопознанный объект, горящий в небе. Позже Минобороны Белоруссии подтвердило уничтожение дронов, уточнив, что их было несколько. А в МЧС республики заявили, что при падении одного из сбитых дронов загорелся склад.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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