«Мы договорились»: Лукашенко рассказал о соглашении с Украиной по БПЛА

Минск договорился с Киевом о неосвещении в СМИ инцидентов с нарушениями госграницы Белоруссии российскими и украинскими дронами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залёта беспилотников — и российских, и украинских — на нашу территорию», — сказал он, выступая на патриотическом форуме в Минске.