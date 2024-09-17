«Мы договорились»: Лукашенко рассказал о соглашении с Украиной по БПЛА
Лукашенко: Минск договорился с Киевом не освещать в СМИ случаи залётов БПЛА
Минск договорился с Киевом о неосвещении в СМИ инцидентов с нарушениями госграницы Белоруссии российскими и украинскими дронами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залёта беспилотников — и российских, и украинских — на нашу территорию», — сказал он, выступая на патриотическом форуме в Минске.
По словам Лукашенко, такое решение объясняется особенностями управления беспилотниками, новизной данного типа вооружения для РФ и Незалежной, а также работой систем радиоэлектронной борьбы, которые нередко сбивают с курса БПЛА. Белорусский лидер подчеркнул, что на территорию его страны залетают как украинские, так и российские дроны.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 5 сентября жители белорусского города Гомеля рассказали о взрывах над городом. Многие заметили неопознанный объект, горящий в небе. Позже Минобороны Белоруссии подтвердило уничтожение дронов, уточнив, что их было несколько. А в МЧС республики заявили, что при падении одного из сбитых дронов загорелся склад.
Сайт президента Белоруссии