«Хочу предупредить наших противников»: Лукашенко рассказал, что станет причиной третьей мировой
Лукашенко: Нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны
Нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
«Хочу предупредить наших противников. И тех, кто не понимает ещё. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая», — сказал он, выступая на патриотическом форуме в Минске.
Лукашенко также заявил, что Соединённые Штаты ожидают серьёзную эскалацию украинского конфликта в сентябре – октября, местом которой может стать Белоруссия. Кроме того, белорусский лидер заявил, что ему известно о планах Литвы инициировать в Гааге процесс против него.
Ранее Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию. По его словам, находящиеся за рубежом оппоненты белорусских властей просят у Запада деньги на осуществление деятельности, но тот готов выделить средства лишь на вооружённые действия в республике.
Сайт президента Белоруссии