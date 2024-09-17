«Хочу предупредить наших противников»: Лукашенко рассказал, что станет причиной третьей мировой

Нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

«Хочу предупредить наших противников. И тех, кто не понимает ещё. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая», — сказал он, выступая на патриотическом форуме в Минске.

Лукашенко также заявил, что Соединённые Штаты ожидают серьёзную эскалацию украинского конфликта в сентябре – октября, местом которой может стать Белоруссия. Кроме того, белорусский лидер заявил, что ему известно о планах Литвы инициировать в Гааге процесс против него.