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10 сентября, 13:07

«Можете не предупреждать»: Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию

Лукашенко: Белоруссия готова противостоять тем, кто готовит вооружённые действия

В Белоруссии готовы противодействовать тем, кто готовит вооружённые действия на территории страны. Об этом сообщил глава государства Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний. По его словам, находящиеся за рубежом оппоненты белорусских властей просят у Запада деньги на осуществление деятельности, но тот готов выделить средства лишь на вооружённые действия в республике.

«У Госдепартамента, у поляков, других в Евросоюзе. Им вопрос: «Зачем?». — Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: «Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооружённые действия на территории Беларуси», — приводит БелТА слова Лукашенко.

По его словам, Белоруссию даже «можно не предупреждать», откуда зайдёт потенциальный противник. Он подчеркнул, что властям республики уже всё известно.

Белорусская армия укрепляет границу с Украиной из-за 30-тысячного войска
Белорусская армия укрепляет границу с Украиной из-за 30-тысячного войска

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Польша и балтийские государства увеличили свои военные группировки возле границы с республикой. По его словам, количество военнослужащих там достигает уже около 17 тысяч. А группировка войск ВСУ у границы насчитывает около 14 тысяч бойцов.

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Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Liudkevich

Никита Осипов
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