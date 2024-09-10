«Можете не предупреждать»: Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию

В Белоруссии готовы противодействовать тем, кто готовит вооружённые действия на территории страны. Об этом сообщил глава государства Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний. По его словам, находящиеся за рубежом оппоненты белорусских властей просят у Запада деньги на осуществление деятельности, но тот готов выделить средства лишь на вооружённые действия в республике.

«У Госдепартамента, у поляков, других в Евросоюзе. Им вопрос: «Зачем?». — Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: «Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооружённые действия на территории Беларуси», — приводит БелТА слова Лукашенко.