«Можете не предупреждать»: Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию
Лукашенко: Белоруссия готова противостоять тем, кто готовит вооружённые действия
В Белоруссии готовы противодействовать тем, кто готовит вооружённые действия на территории страны. Об этом сообщил глава государства Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний. По его словам, находящиеся за рубежом оппоненты белорусских властей просят у Запада деньги на осуществление деятельности, но тот готов выделить средства лишь на вооружённые действия в республике.
«У Госдепартамента, у поляков, других в Евросоюзе. Им вопрос: «Зачем?». — Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: «Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооружённые действия на территории Беларуси», — приводит БелТА слова Лукашенко.
По его словам, Белоруссию даже «можно не предупреждать», откуда зайдёт потенциальный противник. Он подчеркнул, что властям республики уже всё известно.
Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Польша и балтийские государства увеличили свои военные группировки возле границы с республикой. По его словам, количество военнослужащих там достигает уже около 17 тысяч. А группировка войск ВСУ у границы насчитывает около 14 тысяч бойцов.
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